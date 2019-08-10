Прокуратура оголосила підозру 8 особам у справі щодо приватизації Межигір'я

У рамках розслідування справи про виведення резиденції Межигір'я із державної власності повідомлено про підозру восьми особам.

Про це повідомив начальник другого слідчого відділу Управління спецрозслідування ГПУ Андрій Радіонов в ефірі Українського радіо.

Він пояснив, що третьому президентові України Віктору Ющенку повідомили про підозру, "тому що тільки йому, за законом, підпорядковувалося Державне управління справами і ним розглядалися документи, від яких залежала подальша передача резиденції".

За його словами, поки повідомлено про підозру восьми особам. Крім того, "є ті, по кому вступили вироки в законну силу, починаючи від чиновників (зокрема, від двох президентів і прем'єр-міністра) і - до нотаріусів".

Нагадаємо: раніше ГПУ оголосила Ющенку підозру у справі про виведення резиденції Межигір'я із державної власності. ГПУ повідомила, що підозрює Ющенка в розтраті майна на 540 мільйонів гривень.

Сам Ющенко заявив у 2016 році, що ділянка дісталася Януковичу, оскільки він "не міг вплинути на це".