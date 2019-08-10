Рятувальники розповіли, скільки людей загинули на воді з початку серпня

З початку нинішнього місяця на водоймах України загинуло більше 30 людей.

Про це повідомляє ДСНС.

"Більше 30 українців загинуло на водоймах країни менш ніж за два тижні серпня. Ці показники лише упродовж прийдешніх вихідних можуть значно зрости, адже тепла погода сприяє тому, що більшість часу громадяни прагнуть відпочити саме біля водойм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом з початку року в країні зафіксовано більше 850 випадків загибелі на воді.

Рятувальники наголошують, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. А нещасні випадки з дітьми стаються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду поблизу місць із підвищеним рівнем небезпеки, або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.

У цьому зв'язку рятувальники нагадують: відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах; не можна пірнати в незнайомих місцях, заходити у воду в нетверезому стані, запливати далеко, і ніколи не слід плавати наодинці. У воді слід перебувати не більше 20 хвилин, причому цей час має збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин. Під час плавання не можна наближатись до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу.

Дітей не можна залишати без нагляду біля води і дозволяти їм самостійно відвідувати ставки та річки.

Крім того, необхідно стежити за штормовими попередженнями і не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.