За півроку в Україну в’їхали понад 4,5 млн іноземців - Держприкордонслужба

За шість останніх місяців в Україну в’їхали майже 4,7 млн іноземних громадян і тільки 12,5 тисячам було відмовлено у праві в’їзду.

Про це сказав прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на пресконференції в аеропорту "Бориспіль", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лише за пів року в Україну в’їхало майже 4,7 млн іноземних громадян і тільки 12,5 тисячам було відмовлено у праві в’їзду через різні причини", - сказав він.

Як раніше повідомляло Мінсоцполітики, нині за кордоном на постійній основі працюють близько 3,2 мільйона українців.