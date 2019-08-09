Згортання Штатами глобальних гуманітарних програм зачепить і Україну - Тейлор

"Цей адміністративний крок у Вашингтоні стосується країн усього світу. Бюджетний процес у США, так само як в Україні та інших країнах світу, є надзвичайно складним. Ніколи не вистачає грошей для того, щоб зробити все, що хотілося б, тому завжди виникає навіть у середині року необхідність якихось змін і переузгоджень. Ми залишаємося відданими справі допомоги Україні в її політичному та економічному розвитку, підтриманні її безпеки. Ця наша відданість залишається в силі в цьому році і залишиться в силі в наступному", - сказав Тейлор.

Водночас він підтвердив, що замороження більшості фондів американської іноземної допомоги матиме вплив на конкретні програми допомоги Україні.

"Програми для України зазнають не більшого і не меншого впливу, аніж всі інші програми у світі", - зазначив дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, Адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила більшість фондів американської іноземної допомоги.

Існують побоювання, що заморожування цих активів може призвести до різкого скорочення фінансування глобальних програм охорони здоров'я, миротворчої діяльності, контролю над наркотиками тощо.