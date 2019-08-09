Згортання Штатами глобальних гуманітарних програм зачепить і Україну - Тейлор

Згортання Штатами глобальних гуманітарних програм зачепить і Україну - Тейлор

Укрінформ
США залишаються відданими справі допомоги Україні, але призупинення Білим домом дії глобальних гуманітарних програм торкнеться і нашої країни.
Про це заявив журналістам у п'ятницю, 9 серпня, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей адміністративний крок у Вашингтоні стосується країн усього світу. Бюджетний процес у США, так само як в Україні та інших країнах світу, є надзвичайно складним. Ніколи не вистачає грошей для того, щоб зробити все, що хотілося б, тому завжди виникає навіть у середині року необхідність якихось змін і переузгоджень. Ми залишаємося відданими справі допомоги Україні в її політичному та економічному розвитку, підтриманні її безпеки. Ця наша відданість залишається в силі в цьому році і залишиться в силі в наступному", - сказав Тейлор.

Водночас він підтвердив, що замороження більшості фондів американської іноземної допомоги матиме вплив на конкретні програми допомоги Україні.

"Програми для України зазнають не більшого і не меншого впливу, аніж всі інші програми у світі", - зазначив дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, Адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила більшість фондів американської іноземної допомоги.

Існують побоювання, що заморожування цих активів може призвести до різкого скорочення фінансування глобальних програм охорони здоров'я, миротворчої діяльності, контролю над наркотиками тощо.

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