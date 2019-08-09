Іменини у горили, затор на греблі і забіг у ластах

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Павло Багмут

Київ цього тижня приймає чемпіонат Європи зі стрибків у воду. На турнірі розігрують 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри-2020 в Токіо. Змагання триватимуть до 11 серпня.

Фото: Данііл Шамкін

Тим часом підкорювачі водної стихії в іншій дисципліні – вейкбордингу за катером – зібралися на столичному Трухановому острові, щоб визначити найкращих в межах чемпіонату Європи та Африки. У змаганнях беруть участь 109 спортсменів із16 країн Європи та Африки, серед яких багаторазові чемпіони Європи та світу.

Фото: Юлія Овсяннікова

У свою чергу український плавець-екстремал Михайло Романишин поставив собі за мету встановити рекорд, пропливши за місяць українську ділянку Дніпра від кордону з Білоруссю до Чорного моря. Орієнтовна відстань запливу - близько 850 км. Згідно з попередньою програмою, спортсмен щодня плистиме близько 12 годин, долаючи близько 30 км. За ним слідуватме група супроводу. Спеціальна машина доставлятиме спорядження для ночівлі та їжу. Плавця також супроводжуватимуть патрулі водної поліції. Досягнення мають зафіксувати експерти Національного реєстру рекордів України.

Фото: Микита Пархоменко

Столичні ж пляжні рятувальники закликали до відповідального відпочинку на воді під час третього міського фестивалю лайфсейвінгу Lifeguard Fest 2019. Організатори підготували для учасників цікаві активності, зокрема забіг у ластах.

Фото: Ніна Ляшонок

Тим часом вода з неба та потужний вітер наробили лиха в Одесі. Ураган залишив без світла десятки будинків, повалив дерева, в результаті чого були обірвані повітряні кабельні лінії та пошкоджено декілька авто.

Фото: Олена Худякова

У Київському зоопарку відсвяткували день народження горили Тоні - йому виповнилося 45 років.

Привітати іменинника прийшло чимало киян, серед яких багато дітей. Відвідувачі приносили фрукти і смаколики, які залишали у спеціальному кошику. А 45 пакунків з подарунками та кошик з фруктами одразу ж розмістили у вольєрі примата.

Всі охочі також мали змогу написати на листівках привітання імениннику, а також ознайомитися з фотостіною, на якій зображені найцікавіші моменти з життя Тоні.

Як розповіли у звіринці, Тоні народився у місті Нюрнберг (Німеччина) у 1974 році. Згодом він перебував у зоопарках Ганновера та Саарбрюккена, а з 29 вересня 1999 року оселився у Київському зоопарку.

“Це унікальна горила, адже це єдина горила в Україні, а враховуючи його вік, то це одна з унікальних горил у Європі. 45 років — це не тільки ювілей, а й дуже поважний вік. Якщо перерахувати на людський вік, то Тоні наразі 80 років”, - зазначив заступник генерального директора Київського зоологічного парку загальнодержавного значення Сергій Харьков.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Ніна Ляшонок

Автомобіль-учасник Всеукраїнського дрифт-фестивалю Odessa Drift Battle на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги на Одещині.

Фото: Павло Багмут

Боксер Дмитро Митрофанов, боксер з Польщі Рафаель Яцкевич (справа наліво) під час відкритого тренування перед поєдинком у межах вечора професійного боксу VIP Boxing Party у Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Відвідувачі роздивляються експонати музею "Становлення української нації" в Києві.

Фото: Олександр Лапін

Хлопчик сидить на торпеді під час Дня відкритих дверей у Військово-історичному музеї Повітряних сил Збройних сил України з нагоди 15-ї річниці від дня заснування Повітряних сил ЗСУ у Вінниці.

Фото: Юрій Рильчук

Спільна сповідь під час Всеукраїнської патріаршої прощі до Галицької Чудотворної ікони Матері Божої, присвяченої 30-річчю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля, в селі Крилос на Івано-Франківщині.

Фото: Олександр Лапін

Учасники Міжнародної конференції з демократичної освіти IDEC 2019, с. Селище, Тиврівський район, Вінницька область.

Фото: Геннадій Мінченко

Територія будівництва Шулявського шляхопроводу в столиці.

Фото: Геннадій Мінченко

Всмоктувальна труба землесосного снаряда на озері Алмазне, де, за словами активістів, незаконно видобувають пісок, Київ.

Фото: Дмитро Смольєнко

Макет ядерного реактора на території Національного центру підготовки ремонтного персоналу Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Фото: Юлій Зозуля

Десантний корабель ВМС України "Юрій Олефіренко", який зайшов для проведення планового ремонту на Миколаївський суднобудівний завод.

Фото: Дмитро Смольєнко

Відображення у дзеркалі заднього виду автомобілів, які стоять у заторі, що виник внаслідок проведення аварійно-ремонтних робіт на греблі Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Фото: Володимир Тарасов

Скульптура "Кохання в кожне серце" біля радонового озера в селі Мигія на Миколаївщині.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Фонтан на території оновленого саду імені Тараса Шевченка в Харкові.

Фото: Сергій Гудак

Колишня резиденція та мисливський будинок графів Шенборнів у селі Карпати на Закарпатті.