Ситник не знає, чи вручатимуть підозру Денісовій

Національному антикорупційному бюро України невідомо, чи вручатимуть Уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій підозру у справі про втручання Окружного адміністративного суду Києва у діяльність ВККС, оскільки нею зараз займається Генеральна прокуратура.

Про це сказав у п'ятницю на брифінгу в Укрінформі директор НАБУ Артем Ситник, відповідаючи на запитання, чи будуть Денісовій після проведених допитів вручати підозру.

"Ми в слідчій групі (у цій справі - ред.), ми виконали основну роботу, що там відбувалося (в ОАСК - ред.), діяли в рамках доручення, яке давалося в рамках слідчої групи, тому коментувати, які будуть підозри, я не можу, бо це зона відповідальності Генпрокуратури. Хотілося б, щоб ця справа потрапила в НАБУ, але наразі ситуація така", - сказав Ситник.

Як повідомлялося, 7 серпня допит Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Денісової в Управлінні спецрозслідувань Генеральної прокуратури України тривав понад сім годин.

Раніше НАБУ спільно з Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ оприлюднили записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, "які свідчать про використання Денісовою своєї посади у власних інтересах, пов’язаних із протоколами НАЗК, шляхом призначення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ від Уповноваженого ВР в угоду третім особам".

26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

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2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККСУ задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.