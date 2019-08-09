НАБУ підозрює ексдиректора кар’єру у розтраті грошей Укрзалізниці

Детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті 1,2 млн грн філії “Укрзалізниці” колишньому директору Трудівського кар’єроуправління державного підприємства "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України".

Про це інформує пресслужба НАБУ.

“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 6 серпня 2019 року повідомили про підозру колишньому директору Трудівського кар’єроуправління державного підприємства «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України». Наразі це - виробничий підрозділ Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідство вважає посадовця причетним до розтрати державного майна в особливо великих розмірах.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч. 5 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як з’ясувало слідство, наприкінці 2013 — початку 2014 року директор Трудівського кар’єроуправління ДП «УПП ДАЗТУ», зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою з керівником приватного товариства, зареєстрованого у Донецьку, створив видимість законних підстав реалізації щебеневої продукції на адресу приватної компанії шляхом оформлення договору поставки.

Надалі держпідприємство відвантажило ТОВ 19 тис. 765 тонн щебеню, який залізницею експортували до Російської Федерації. Однак жодних бухгалтерських документів на підтвердження зазначених правовідносин з держпідприємством складено не було та відповідних розрахунків не проведено. Згідно з висновками судово-економічних експертиз, такими діями інтересам держпідприємства завдано 1,2 млн грн збитків.

Підслідність даного кримінального правопорушення за НАБУ генпрокурор визначив у серпні 2018 року. Відтоді НАБУ та САП здійснюють досудове розслідування у супроводі Управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.