В Україні відкриють Офіс підрозділу протидії наркозлочинності США
Про це йшлося 8 серпня під час зустрічі першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна та керівника офісу Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Мін'юсту США у Варшаві Джейсона Шумахера, інформує Департамент комунікації Національної поліції України.
Зокрема, на цій зустрічі Шумахер високо оцінив співпрацю з поліцейськими Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України.
«Ми цінуємо наше партнерство, нашу спільну роботу та результати, які отримуємо. Ми багато працюємо над відкриттям офісу DEA у Києві. Зокрема, Посольство США докладає максимум зусиль для його відкриття. Тож упевнений, у 2020 році офіс запрацює», - сказав Шумахер.
Він додав, що в офісі DEA на цей час несуть службу 92 офіцери у понад 70 країнах світу, і українські поліцейські матимуть можливість приєднатися до цієї команди з протидії міжнародної наркозлочинності.
У свою чергу перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін наголосив, що показники роботи співробітників Департаменту протидії наркозлочинності НПУ - найвищі за останні 25 років.
Також під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю з протидії міжнародній наркозлочинності.