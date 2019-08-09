В Україні відкриють Офіс підрозділу протидії наркозлочинності США

В Україні у 2020 році планується відкриття офісу підрозділу протидії наркозлочинності США.

Про це йшлося 8 серпня під час зустрічі першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна та керівника офісу Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Мін'юсту США у Варшаві Джейсона Шумахера, інформує Департамент комунікації Національної поліції України.

Зокрема, на цій зустрічі Шумахер високо оцінив співпрацю з поліцейськими Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України.

«Ми цінуємо наше партнерство, нашу спільну роботу та результати, які отримуємо. Ми багато працюємо над відкриттям офісу DEA у Києві. Зокрема, Посольство США докладає максимум зусиль для його відкриття. Тож упевнений, у 2020 році офіс запрацює», - сказав Шумахер.

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Він додав, що в офісі DEA на цей час несуть службу 92 офіцери у понад 70 країнах світу, і українські поліцейські матимуть можливість приєднатися до цієї команди з протидії міжнародної наркозлочинності.

У свою чергу перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін наголосив, що показники роботи співробітників Департаменту протидії наркозлочинності НПУ - найвищі за останні 25 років.

Також під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю з протидії міжнародній наркозлочинності.