У посольстві США стурбовані погіршенням здоров'я політв'язнів Балуха і Бекірова

Посольство США в Україні висловило стурбованість погіршенням стану здоров'я українських політв'язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова.

Про це диппредставництво заявило у Twitter.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров'я українських політв'язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова. Росія мусить негайно звільнити Балуха, Бекірова та всіх українських політичних в'язнів", - зазначили у посольстві.

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Як відомо, 8 серпня “Верховний суд Республіки Крим” розгляне рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тяжкохворому громадянину України Едему Бекірову.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав на півострів до 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин та боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

Едем Бекіров - інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув'язненому тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову “негайну й адекватну медичну допомогу”.

11 червня цього року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо Бекірова, закликаючи владу в окупованому РФ Криму негайно перевести ув'язненого з СІЗО до лікарні. Однак у Росії відмовилися це зробити.

Українського активіста Володимира Балуха у російській колонії № 4 міста Торжок вшосте за чотири місяці помістили у штрафний ізолятор.

Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

Наприкінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі його будинку знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за зберігання боєприпасів та інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Балух свою провину не визнав, на знак протесту оголошував голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в'язнем.