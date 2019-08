9 серпня. Пам’ятні дати

Сьогодні, за ініціативою ООН, відзначається Міжнародний день корінних народів світу.

Міжнародний день корінних народів світу відзначається щороку 9-го серпня, починаючи з 1995 року, за рішенням Організації Об’єднаних націй. Саме в цей день у 1982 році вперше відбулось засідання Робочої групи з питань корінних народів.

За даними ООН, сьогодні у 90 країнах світу проживає близько 370 мільйонів представників корінних народів, які спілкуються на понад 5 тисячах своїх етнічних мов і котрі дотримуються своїх культурних традицій.

День був заснований задля того, аби світова спільнота пам’ятала про необхідність проявляти турботу і солідарність з представниками корінного населення, якому досить часто на своїй прабатьківщині загрожує асиміляція, або ж вони піддаються різним формам дискримінації (як це, приміром, відбувається зараз з кримськими татарами в окупованому Росією Криму).

Цьогорічна тема Міжнародного дня корінних народів світу – «Мови корінних народів». Окрім того, 2019 рік названий Роком мов корінних народів. Як зазначають в ООН, мови корінних народів знаходяться під загрозою зникнення. Наразі в світі кожні два тижні зникає мова, ставлячи під загрозу культурну спадщину і накопичені знання корінного народу. Виходячи з цього, ООН привертає увагу до проблеми втрати таких мов і до нагальної необхідності зберігати, відроджувати і заохочувати ці мови і, разом з тим, вживати подальші екстрені заходи на національному та міжнародному рівнях.

В Україні прийнято вважати, що її етнонаціональна спільнота складається з української нації, корінних народів та національних меншин. Єдиного і чіткого визначення поняття «корінний народ» наразі не існує. До корінних народів України зазвичай зараховують: кримських татар, гагаузів, кримчаків, караїмів та кримських греків.

Події дня:

Цього дня у 1971 році слідчим відділом КДБ при Раді Міністрів УРСР порушена кримінальна справа по факту виготовлення та розповсюдження збірника «Український вісник» - першого непідзцензурного суспільно-політичного журналу, що став справжнім рупором демократії та національної свідомості у підрадянській Україні. Видавцем і відповідальним редактором видання, яке виходило у Києві та Львові, був В’ячеслав Чорновіл. Перші п’ять номерів самвидаву вийшли у 1970-1971 роках. У підготовці «УВ» брали участь Михайло Косів, Юрій Шухевич, Микола Плахотнюк, Ніна Строката, Надія Світлична, Атена Пашко. У самвидаві друкувалися Іван Світличний, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, Василь Стус, Василь Симоненко, Святослав Караванський, Ірина Стасів-Калинець, Ігор Калинець та багато інших відомих діячів української культури. Журнал переправляли на Захід, перекладали англійською і французькою мовами. Публікації «УВ» часто лунали і цитувалися в ефірі радіо «Свобода» і це був живий правдивий голос українців з-за «залізної завіси». Справа, відкрита КДБ у серпні 1971 року, закінчилася всеукраїнським погромом проти шістдесятництва у січні 1972-го, коли радянські каральні органи здавалося б назавжди покінчили з українським дисидентським рухом.

Ювілеї дня:

196 років від дня народження Олександра Навроцького (1823-1892), українського громадського діяча, поета, перекладача. Брав участь у діяльності Кирило-Мефодіївського братства, поділяв погляди його радикально-демократичного крила. Поширював у списках недруковані твори Тараса Шевченка. Після розгрому братства був ув’язнений у В’ятці, засланий до Єлабуги, згодом до Курська. Після 1858 року служив урядовцем (в канцелярії генерал-губернатора Дагестану, казенній палаті) у Темір-Хан-Шурі, Єревані, Новочеркаську, Миколаєві. Наприкінці життя повернувся до Закавказзя. Вірші Навроцького друкувалися в журналах «Киевская старина», «Основа», «Русский архив». Живучи у Закавказзі, Навроцький багато перекладав, уклав рукописну збірку «Аварские, казикумукские, чеченские и кумукские песни».

56 років від дня народження Вітні Г’юстон (1963-2012), американська поп-, соул- і ритм-н-блюзова співачка, актриса, продюсер, фотомодель. Одна з найуспішніших у комерційному плані виконавиць в історії світової музики, відома своїми музичними досягненнями, вокальними здібностями і скандальним особистим життям. Вітні народилася в місті Ньюарк, штат Нью-Джерсі. Була найменшою з трьох дітей у родині співаків. 11-річною вона починає виконувати соло в госпел-хорі баптистської «Церкви нової надії» в Ньюарку. 1983-го укладає контракт і дебютує в телепрограмі Merv Griffin’s Show з піснею Home. У лютому 1985 року виходить її перший альбом. 1992-го дебютує в головній ролі у фільмі «Охоронець», для якого записала шість пісень. Сингл «I Will Always Love You» став найуспішнішим у її кар’єрі. Альбом отримав 17-кратний платиновий сертифікат, став найпродаванішим саундтреком в історії звукозаписної індустрії – 43 мільйони копій – і здобув три премії «Греммі». Останній альбом співачки I Look to You вийшов 2009 року. 2001-го Вітні уклала одну з найбільших угод в історії музики – підписала контракт на шість альбомів з компанією Аrista/BMG вартістю 100 мільйонів доларів. Книга рекордів Гіннесса визнає її співачкою із найбільшою кількістю нагород – 415. Стосовно особистого життя, то Вітні була у шлюбі зі співаком Боббі Брауном. Подружжя не могло похвалитися зразковим життям – шлюб супроводжували скандали, наркотики, алкоголь, бійки. Навіть народження доньки Боббі Крістіни не могло врятувати ситуацію. У 2007 році пара розлучилася. У липні 2014 року єдина донька Вітні Х’юстон померла на 22 році життя після тривалого перебування в комі. 11 лютого 2012 року і саму співачку знайшли мертвою в одному з номерів готелю Beverly Hilton у Беверлі-Гілз.

Роковини смерті:

57 років з дня смерті Германа Гессе (1877-1962), швейцарського письменника німецького походження, лауреата Нобелівської премії з літератури (1946 р.), одного з найвидатніших письменників ХХ ст. Всю свою творчість він називав «затяжною спробою розповісти історію свого духовного розвитку», «біографією душі». Автор романів «Степовий вовк», «Петер Каменцінд», численних повістей, оповідань, віршів, статей. Вершинний твір письменника – роман-утопія «Гра в бісер». З 1912 року Гессе жив у Швейцарії. Цікавим є той факт, що друга дружина Гессе – Нінон Гессе, уроджена Ауслендер, народилась і виросла в українських Чернівцях, що входили тоді до складу Австро-Угорщини. Вона була єврейкою, у неї була сестра Ліля, яка жила разом з чоловіком у Чернівцях. Під час Другої світової війни Гессе клопотався про видачу їм швейцарської візи: залишися вони у Чернівцях – не уникнули б депортації, концтабору, або й смерті.