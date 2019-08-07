Вісім FM-частот виставили на конкурс для військово-патріотичного радіо

“Загалом для розбудови військово-патріотичного радіо запропоновано 8 частотних присвоєнь. На конкурс виставлені частоти в Бердичеві (87,9 МГц) і Новоград-Волинському (98,9 МГц) Житомирської області, Запоріжжі (91,2 МГц), Львові (92,4 МГц), Новояворівську Львівської області (88,9 МГц), Миколаєві (103,3 Мгц), Полтаві (90,2 МГц) і Херсоні (99,0 МГц)”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на цих частотах мають звучати програми, які висвітлюють діяльність Збройних сил України, операції Об'єднаних сил, ветеранів АТО та події, що відбуваються на територіях, які є тимчасово окупованими і тимчасово непідконтрольними державній владі України. Також вимогами до програмної концепції передбачено виготовлення і розповсюдження не менше як 30 відсотків програм на військово-патріотичну тематику.

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“Заяви на участь у конкурсі телерадіоорганізації можуть подавати із 6 вересня до 7 жовтня (18:00) за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ, тел. 234-97-13. Підсумки конкурсу відповідно до п. б) частини п’ятої ст. 25 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” мають бути підбитими до 6 грудня 2019 року”, - уточнюють у Нацраді.