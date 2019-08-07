Зубко назвав основні кроки для продовження реформи

Віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко пояснив причини невнесення змін у Конституцію щодо децентралізації та окреслив найважливіші кроки для продовження цієї реформи.

Зокрема, в інтерв’ю Укрінформу у відповідь на запитання «Чому за 5 років не внесли відповідних змін до Конституції?», він сказав: «У нас вікно можливостей для цього свого часу відкрилося, коли ухвалили зміни до Конституції в частині децентралізації в першому читанні. Але, на жаль, багато занепокоєння викликали зміни до 9-ї статті - щодо особливостей місцевого самоврядування. Потім закон про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах, регіонах України був прийнятий окремо. І питання було знято. Зараз зміни стосуються тільки децентралізації. Їхній проєкт розроблений, це всього лише 5 сторінок».

За словами Зубка, важливо передати розпорядження земельними ресурсами на місцевий рівень для того, щоб “у держави забрати, нарешті, отой корупційний геокадастр, який, з одного боку, контролює землю, з іншого боку – роздає землю. Передаючи повноваження на місцевий рівень, контроль залишимо за державою».

Крім того, підкреслив він, потрібно ухвалити закон щодо планування територій. “Бо для того, щоб дати їм можливість розпоряджатися земельними ресурсами, громади потрібно зобов’язати планувати свою територію, щоб кожний інвестор бачив – скільки є землі, якої землі, скільки є соціальних об’єктів, де він може розмітити свій бізнес, які галузі саме в цій громаді можуть розвиватись”, - пояснив віцепрем’єр.

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Також, за його словами, дуже важливим є закон про службу в органах місцевого самоврядування. “На місцях потрібно дати можливість на конкурсних умовах обирати фахівців, платити заробітну плату, вводити мотивацію для цих людей. Потрібно до кінця розділити повноваження між державою і місцевим самоврядуванням, визначити делеговані повноваження, які передаються, забезпечити фінансовими ресурсами, бо сьогодні не завжди вистачає ресурсів на делеговані повноваження, наприклад, по освіті, по охороні здоров’я. Нам потрібно ввести закон про державний нагляд, який буде забезпечувати дотримання прав і свобод громадян. І таких законів – 17, які сьогодні чекають у Верховній Раді свого ухвалення. А є ще - питання виборчого законодавства місцевого рівня. Нам потрібно ухвалити окремий закон щодо виборів до органів місцевого самоврядування. Ми, коли розробляємо великі виборчі кодекси, і змішуємо одне з іншим, потім не можемо розібратися – де тут правила щодо парламенту, а де - по місцевому самоврядуванню», - заявив Зубко.

За його словами, ще одне дуже важливе питання – це відкриті громадські бюджети. “Тому що для нас важливо, щоби була прищеплена практика звітування щодо місцевого самоврядування про використання коштів перед своїми громадянами. Коли місцеве самоврядування до кінця зрозуміє, що вони будуть ставати депутатами лише тоді, коли відкриють бюджети, коли запросять людей до співучасті, і скажуть: давайте, пропонуйте, що робити, – і люди будуть розуміти, що вони залучені до цього процесу, тоді буде менше недовіри між владою і людьми», - зазначив він.