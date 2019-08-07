Заступник голови ВККС Щотка подав у відставку

Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Станіслав Щотка подав у відставку.

Про це інформує пресслужба ВККС.

“7 серпня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву заступника голови Комісії Щотки Станіслава Олексійовича про звільнення його з посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за власним бажанням”, - ідеться в повідомленні.

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Як відомо, Щотку призначено членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 5 грудня 2014 року наказом голови Державної судової адміністрації України від 5 грудня 2014 року № 712/к.