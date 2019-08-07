Військова прокуратура називає неприйнятною заяву Рябошапки

“Вважаємо неприйнятними заяви щодо непотрібності військової прокуратури, які обумовлені поверхневим уявленням про її діяльність. Сподіваємося, що чергові реформи будуть конструктивними і обдуманими, позбавленими чиїхось замовлень, упакованих в реформаторську обгортку з бантиком”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що з початку військової агресії Російської Федерації колективу військової прокуратури вдалося притягнути до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни 263 особи. Зокрема, 21 високопосадовця, 18 генералів і адміралів і 18 суддів РФ.

Крім того, було встановлено 160 місць незаконного утримання полонених українських військовослужбовців та цивільного населення.

Також було допитано 1800 потерпілих, яких незаконно утримували та катували військовослужбовці РФ та учасники терористичних організацій ДНР і ЛНР на території тимчасово окупованого Донбасу.

Серед інших досягнень за цей час у військовій прокуратурі назвали 1 тис. 300 обвинувальних актів за корупційними злочинами, які уже направлені до суду.

“І це далеко неповні показники роботи військових прокурорів”, - резюмували у відомстві.

Як повідомлялося, напередодні заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він зазначив, що можливо, військова прокуратура буде теж однією зі сфер, які підлягатимуть змінам.