Президент доручив виділити квартири родинам загиблих під Павлополем військових

Президент Володимир Зеленський доручив виділити квартири родинам військовослужбовців, які загинули під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил під Павлополем.

Відповідне доручення глава держави дав під час наради з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України, повідомляє пресслужба Президента.

"Під час наради йшлося, зокрема, про обстріл, який, попри оголошене «хлібне перемир’я», стався біля Павлополя 6 серпня. Загинуло четверо українських військових. Глава держави доручив виділити родинам загиблих квартири", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, на нараді військові доповіли про ситуацію в зоні бойових дій і на кордоні, а також було обговорено подальші кроки.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинуло четверо українських військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів.