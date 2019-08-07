Президент доручив виділити квартири родинам загиблих під Павлополем військових

Президент доручив виділити квартири родинам загиблих під Павлополем військових

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський доручив виділити квартири родинам військовослужбовців, які загинули під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил під Павлополем.

Відповідне доручення глава держави дав під час наради з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України, повідомляє пресслужба Президента.

"Під час наради йшлося, зокрема, про обстріл, який, попри оголошене «хлібне перемир’я», стався біля Павлополя 6 серпня. Загинуло четверо українських військових. Глава держави доручив виділити родинам загиблих квартири", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, на нараді військові доповіли про ситуацію в зоні бойових дій і на кордоні, а також було обговорено подальші кроки.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинуло четверо українських військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів.

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