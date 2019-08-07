Рябошапка анонсував злиття найбільш одіозних судів

"Я думаю, можливо, ми внесемо одним із перших законопроектів ті, які змінять мережу судів. І, мабуть, треба вирішувати питання і щодо створення одного адміністративного суду на базі двох в Києві: Київського окружного і Окружного міста Києва. Можливо, йтиме мова про злиття двох судів: Печерського і Шевченківського. Відповідно, процедура переведення суддів до цих двох судів буде здійснюватися теж під прискіпливим контролем як міжнародних, так і громадських експертів", - сказав Рябошапка.

Він, зокрема, зазначив, що до цих судів є найбільше запитань, вони найбільше звучать в медіа і їх найбільше критикують.

"Тому зміна мережі дасть можливість підійти по-іншому до формування складу. І можливо, щодо тих суддів, до яких є найбільше запитань, – власне, дати відповідь на ці запитання. І сформувати той склад, який не дасть можливості більше критикувати рішення, які виносяться цими судами", - сказав Рябошапка.

Також він додав, що зміна мережі дасть можливість більш об’єктивно підійти до завантаженості суддів і, відповідно, сформувати суди там і в тій чисельності, де найбільше справ надходить на розгляд.