Рябошапка анонсував злиття найбільш одіозних судів

Рябошапка анонсував злиття найбільш одіозних судів

Укрінформ
Команда Президента Володимира Зеленського має намір ініціювати реорганізацію мережі судів шляхом їх злиття.
Про це сказав заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка в інтерв'ю "24 каналу".

"Я думаю, можливо, ми внесемо одним із перших законопроектів ті, які змінять мережу судів. І, мабуть, треба вирішувати питання і щодо створення одного адміністративного суду на базі двох в Києві: Київського окружного і Окружного міста Києва. Можливо, йтиме мова про злиття двох судів: Печерського і Шевченківського. Відповідно, процедура переведення суддів до цих двох судів буде здійснюватися теж під прискіпливим контролем як міжнародних, так і громадських експертів", - сказав Рябошапка.

Він, зокрема, зазначив, що до цих судів є найбільше запитань, вони найбільше звучать в медіа і їх найбільше критикують.

"Тому зміна мережі дасть можливість підійти по-іншому до формування складу. І можливо, щодо тих суддів, до яких є найбільше запитань, – власне, дати відповідь на ці запитання. І сформувати той склад, який не дасть можливості більше критикувати рішення, які виносяться цими судами", - сказав Рябошапка.

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Також він додав, що зміна мережі дасть можливість більш об’єктивно підійти до завантаженості суддів і, відповідно, сформувати суди там і в тій чисельності, де найбільше справ надходить на розгляд.

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