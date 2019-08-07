Епіфаній у Львові візьме участь у святкуванні III відродження УАПЦ

У Львові 16-18 серпня відбудуться урочистості з нагоди Третього відродження УАПЦ, яке почалося 30 років тому. На святкування завітає глава ПЦУ Епіфаній.

Про це на пресконференції повідомив митрополит Львівський ПЦУ Макарій, передає кореспондент Укрінформу.

Третє відродження Української автокефальної православної церкви проголосив 19 серпня 1989 року Володимир Ярема (з 1993 року - патріарх УАПЦ Димитрій) у Петро-Павлівській церкві Львова. Воно знаменувало відхід від Московської патріархії та початок формування власної церковної структури.

“Львів був серцем творення релігійного життя України наприкінці 80-х років минулого століття. Саме тому урочистості відбудуться у нашому місті”, - зазначив Макарій.

Священник згадує той період з особливим трепетом, адже він був одним із шести ієреїв, які першими поставили підпис за відновлення Української автокефальної православної церкви.

“Це велика подія. Отримано Томос, святкуємо 30-річчя відродження УАПЦ, тому мені можна помирати. Тому що це була моя ціль. Не ціль підвищення у сані, але ціль мого життя – вивести Українську церкву на рівень Вселенського православ’я. Пам’ятаю, як у 1989 році один мирянин і шість священиків поставили знакові підписи”, - розповів митрополит.

Як наголосив директор департаменту “Адміністрація міського голови” Євген Бойко, Львів відкритий до ініціатив релігійних громад - і митрополит Київський і всієї України Епіфаній вже вдруге завітає до міста.

Урочистості розпочнуться 16 серпня виставкою тематичних раритетних світлин періоду ІІІ відродження УАПЦ. Вона розміститься біля Львівської міськради.

17-18 серпня за участю Епіфанія відбудеться урочиста академія в Національному театрі опери і балету імені Соломії Крушельницької. Цього ж дня відслужать панахиди на могилах Патріарха Димитрія та борців за волю України. Відбудеться також всенічна відправа у Петро-Павлівській церкві, яка стала центром ІІІ відродження УАПЦ.

Святкова літургія, яку очолить глава ПЦУ, буде відслужена у Свято-Володимирському храмі Винників - міста-супутника Львова. Її будуть супроводжувати три хори, які протягом 30 років активно працювали для розвитку православної церкви.