Голова Держлікслужби отримає заступника

У співбесіді з кандидатами на посаду заступника голови Держлікслужби України переміг Володимир Короленко.

Про це поінформувала у Twitter в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Сьогодні брала участь у співбесідах з кандидатами на посаду заступника голови Держлікслужби України. Переміг — Володимир Короленко. Тож у керівника установи Романа Ісаєнка та всієї команди тепер буде гарна підмога", - написала Супрун.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого 2019 року відбувся конкурс на посаду голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, в якому переміг Роман Ісаєнко, що тимчасово виконував обов’язки очільника служби.