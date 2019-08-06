У Гриневич готують дві книги “шпаргалок” для наступного уряду

Міністерство освіти та науки готує для наступного керівництва міністерства дві перехідні книги, одна з яких повністю присвячена реформі Нової української школи.

Про це в коментарі Укрінформу сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

"Ми готуємо дві перехідні книги. Одна стосується тільки Нової української школи, тому що це широкомасштабна реформа, яка ще пов'язана зі співдією з органами місцевого самоврядування, засновниками шкіл. Ця перехідна книга описує всі деталі, як ми впроваджували реформу, і як її далі треба впроваджувати. Окрім того, ми ведемо переговори зі Світовим банком, і є певні сценарії, як ми можемо пришвидшити цю реформу. Ми даємо всю інформацію наступному керівництву Міністерства освіти та науки, щоб їм легше було працювати далі, а не розбиратися з усіма нюансами", - розповіла Гриневич.

Вона додала, що друга "перехідна книга" містить інформацію по кожному з напрямків роботи міністерства і тих кроках, які заплановані на наступні три роки, а також по структурі міністерства і повноваженнях його підрозділів.

"Це допоможе дуже швидко увійти в контекст, щоб усі справи, які зараз реалізовуються, не зупинялися на невизначений час", - зауважила міністр.

Як повідомляв Укрінформ, глава Кабінету міністрів Володимир Гройсман доручив міністерствам протягом серпня підготувати такі "перехідні книги" для наступного складу уряду.