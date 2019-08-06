Президент призначив гранти для наукових досліджень 20 докторам наук

Глава Української держави Володимир Зеленський призначив гранти Президента України для здійснення наукових досліджень на 2019 рік докторам наук, найстаршому з яких 46, а наймолодшому 36 років.

Відповідне розпорядження №241/2019-рп оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року №444 “Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери” та Указу Президента України від 17 червня 2009 року №446 “Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень” призначити на 2019 рік гранти Президента України... докторам наук", - йдеться в документі.

У розпорядженні наведено список 20 докторів наук із зазначенням року народження, посад і тем наукових досліджень.

Серед них 4 доктори технічних наук, 6 докторів фізико-математичних наук, по 2 доктори біологічних, хімічних та історичних наук та по 1 доктору економічних, медичних, соціологічних і сільськогосподарських наук.

Зокрема, доктор економічних наук, завідувачка кафедри Сумського державного університету Ольга Кузьменко отримала грант для здійснення наукового дослідження «Розробка прототипу автоматизованого модуля фінансового моніторингу діяльності економічних агентів для протидії легалізації кримінальних доходів».

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Докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України Івану Ковальцю надано грант для здійснення наукового дослідження “Комплекс моделей для розрахунку атмосферних забруднень великого міста від регіональних до локальних масштабів: асиміляція даних вимірів”.

Доктор історичних наук, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Сергій Корновенко отримав грант для здійснення наукового дослідження “Національне державотворення періоду Української революції 1917-1921 рр.: селянські республіки”, а його колега доктор історичних наук, професор кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Віталій Тельвак - для здійснення наукового дослідження “Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ — першій третині ХХ ст.: співпраця, конфлікти, досвід для сьогодення”.