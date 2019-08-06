Делегація Православної церкви України відвідала Ліван

Делегація Православної церкви України здійснила візит до Лівану.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Із 30 липня по 2 серпня 2019 року на запрошення патріарха Маронітської католицької церкви – ліванського кардинала Бешара Бутроса ель-Раї та з благословіння блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбувся візит делегації Православної церкви України до Лівану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська православна делегація була присутньою на богослужінні з нагоди дня пам’яті учнів преподобного Марона, пустельника Сирійського, відвідала низку святинь та визначних місць Лівану.

На зустрічі з патріархом українські представники розповіли кардиналові ель-Раї про постання єдиної помісної Православної церкви України та отримання Томоса від Вселенського Патріарха про повну канонічну її автокефалію.

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"Патріарх Бешар Бутрос попросив передати щирі вітання блаженнійшому митрополиту Київському і всієї України Епіфанію та запросив відвідати Ліванську церкву", - йдеться у повідомленні.

На завершення зустрічі, яка пройшла в теплій та дружній атмосфері, відбувся обмін подарунками.

Під час візиту про православно-католицький діалог та співпрацю між Маронітською католицькою церквою та ПЦУ делегація також поспілкувалася з генеральним вікарієм патріарха архієпископом Полем Набілем аль-Саяхом, який відповідає за зовнішні церковні зв’язки.