Сьогодні останній день для переведення пільговиків на бюджет — Гриневич

У вівторок, 6 серпня, спливає термін, в який пільгові категорії громадян, можуть скористатися правом переведення з контрактної форми навчання на бюджетну, якщо вони не отримали бюджетне місце в ході широкого конкурсу.

Про це на брифінгу щодо підсумків вступної кампанії сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, 6 серпня, останній день, коли вступники, які мають право на переведення, можуть звернутися для реалізації свого права до закладу вищої освіти з підтверджуючими документами. Тобто це ті, хто вступили до закладу вищої освіти, але не отримали місця державного замовлення. До них, наприклад, відносяться діти загиблих захисників України, вони мають право, якщо вступили на контракт, отримати місце державного замовлення”, - розповіла Гриневич.

Також право переведення на місце державного замовлення мають особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, деякі категорії чорнобильців, діти учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни і визнані постраждалими під час Революції Гідності, діти шахтарів, переміщені особи, діти з багатодітних сімей.

Як зазначив на брифінгу директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров, це ті місця державного замовлення, на які абітурієнти отримали рекомендації до зарахування, але не надали у виш відповідних документів. Таких відмов в цьому році було 12,9%.