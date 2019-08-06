Працівники Запорізького титано-магнієвого комбінату мітингують під “тарифною комісією"

Співробітники Запорізького титано-магнієвого комбінату вийшли на акцію протесту біля будівлі НКРЕКП у Києві з вимогою знизити тариф на електроенергію, вважаючи, що через нього підприємство опинилося на межі зупинки.

Про це повідомили в пресслужбі ЗТМК.

«З 1 липня, після запуску нового ринку електроенергії, тариф на електроенергію для ЗТМК збільшився на 25%. В результаті підвищення тарифу, витрати на електроенергію для підприємства збільшаться ще на 15 млн гривень щомісяця. Це тоді як за останні п'ять років тариф збільшився більш як удвічі, і для ЗТМК це становить понад 1,2 млрд грн додаткових витрат», - кажуть на підприємстві.

ЗТМК відноситься до групи високоенергоємних підприємств. Частка електроенергії в собівартості титанової продукції становить понад 40%.

«Ідея запуску нового ринку електроенергії передбачала наявність конкуренції на ринку, можливість для нас, як великого споживача електроенергії, обирати собі постачальника за більш прийнятною ціною. А в результаті, ні конкуренції, ні цивілізованих ринкових відносин так і не з'явилося, водночас ціна зросла ще на 25%. Уже за тарифу, який діяв до 1 липня, ми були змушені працювати на збиток. За новим підвищеним тарифом у ЗТМК взагалі не залишається механізмів для беззбиткової роботи», - цитує директора ЗТМК Володимира Сивака пресслужба заводу.

Сивак відзначив, що продукція ЗТМК є експортною, і ціни на неї встановлює ринок, а не НКРЕКП. Він також запевнив, що «після підвищення тарифу собівартість продукції ЗТМК стає неконкурентоспроможною» порівняно з усіма виробниками аналогічної продукції в світі. За його словами, за новим тарифом підприємству залишається два варіанти: продавати продукцію на збиток, або повністю зупинитися.

У разі останнього варіанту, без роботи ризикують залишитися 3,5 тисячі працівників ЗТМК, місцевий бюджет недоотримає близько 140 млн гривень податків, а держава - 60 млн доларів валютної виручки.

Як раніше повідомлялося, наприкінці травня цього року Заводський районний суд Запоріжжя виправдав директора ЗТМК Володимира Сивака, якого обвинувачували у розтраті коштів підприємства в сумі 492 млн гривень.

ЗТМК є найбільшим боржником "Запоріжжяобленерго" за електроенергію, поставлену до кінця 2018 року.