НАЗК внесло припис главі Державіаслужби

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи голові Державної авіаційної служби Олександру Більчуку та голові Полтавської обласної ради Олександру Біленькому.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» Голові Державної авіаційної служби України Олександру Більчуку та голові Полтавської обласної ради Олександру Біленькому", - йдеться у повідомленні.

Так, за результатами позапланової перевірки внесено припис голові Полтавської обласної ради Олександру Біленькому щодо ініціювання проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли порушенню Полтавською обласною радою заборони, встановленої частиною першою статті 54 Закону України «Про запобігання корупції» (одержання Полтавською обласною радою від фізичних осіб безоплатно правових послуг).

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Також припис внесено Голові Державної авіаційної служби України Олександру Більчуку стосовно державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державної авіаційної служби України Анатолія Братуса, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів, зумовленого участю у проведенні сертифікаційного обстеження ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА», де працював його син.

Національне агентство вимагає провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також розглянути питання щодо скасування акта сертифікаційного обстеження та, як наслідок, рішення про видачу ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» сертифіката відповідності на вид діяльності: авіапаливозабезпечення авіаційних перевезень і робіт (заправлення повітряних суден авіапаливом) у міжнародному аеропорту «Одеса».

Зазначається, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.