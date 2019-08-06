МІП запустив акцію “Відправ листівку” для популяризації України у світі

Міністерство інформаційної політики спільно з міжнародним аеропортом «Київ», АТ «Укрпошта» та суспільно-медійним проєктом «Ukraїner» дали старт акції «Відправ листівку», спрямованої на популяризацію України у світі, розвиток її туристичного потенціалу та просування єдиного бренду Ukraine NOW.

Акція проходитиме в рамках проєкту «Пошта добра», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ця акція направлена на популяризацію України та туризму нашої держави у світі. На території аеропорту розташовані 10 стендів, поштова скринька та листівки. Кожен охочий має можливість безкоштовно узяти листівку та відправити її друзям, рідним, знайомим. Через певний час вони її отримають", - сказала головний спеціаліст сектору з питань просування України в світі Міністерства інформаційної політики України Софія Джуринська.

За її словами, загалом тут безкоштовно представлені 20 видів листівок англійською мовою. "Вони надруковані за кошти Міністерства інформаційної політики. В цій акції нас підтримала Укрпошта та Ukraїner, а також міжнародний аеропорт Київ", - додала представниця МІП.

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"Акція проходитиме протягом місяця, тому ми очікуємо, що навіть якщо хтось приїхав з метою бізнесу або з якихось інших причин, наступного разу приїде для того, щоб познайомитися з Україною ближче", - долала Джуринська.

У перший день акції «Відправ листівку» в терміналі А відбулася публічна презентація акції за участю, зокрема, представників Міністерства інформполітики, аеропорту «Київ», Укрпошти, проєкту «Ukraїner».

На презентації акції виступив фольк-ансамбль «Гвоздівчанка», було продемонстровано промоційний відеоролик «Ukraїner», 10 стендів-навігацій із листівками та поштовими скриньками проєкту «Пошта добра» (надалі вони будуть розташовані на території всього аеропорту «Київ»), а також стенд «Ukraine 360».

Крім того, усі охочі мали можливість пройти квест із відгадування локацій на відео. Переможці отримають у подарунок путівник Україною.