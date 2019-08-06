Пошук військовополонених і зниклих безвісти: Україна і США підписали Меморандум

Представники України й США підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України і Агентством з питань пошуку військовополонених і зниклих безвісти Міністерства оборони США.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в США у Facebook.

“У Посольстві України в США відбулася церемонія підписання Меморандуму про порозуміння між Міністерством оборони України та Агенцією з питань пошуку військовополонених та зниклих безвісти Міністерства оборони США”, - йдеться у повідомленні.

Церемонія відбулася за участю посла Валерія Чалого та директора Агенції Келлі Мак-Кіга.

Як зазначається, меморандум є результатом дворічної роботи Посольства України в США спільно з американськими партнерами у підготовці необхідної нормативно-правової бази, яка дозволяє пошук на території України та повернення в США останків загиблих та зниклих безвісти під час Другої світової війни американських військовослужбовців.

Наразі це вже третій Меморандум про порозуміння, укладений між центральними органами виконавчої влади України та Міністерством оборони США із зазначеного - попередні були укладенні Службою безпеки України та Міністерством у справах ветеранів України.

Крім того, меморандум передбачає обмін досвідом з американською стороною щодо особливостей пошуку військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур, які зникли безвісти чи потрапили в полон під час збройної агресії Росії проти України.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa