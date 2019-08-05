Справа Без’язикова: дружина обвинуваченого розповіла в суді про секретний обмін

Шевченківський суд Києва заслухав свідчення і почав допит дружини Івана Без’язикова, обвинуваченого у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Маргарита Без’язикова повідомила суду, що бойовики погодилися обміняти її чоловіка на двох жінок, одну з яких утримували у Львівській області, другу - у Краматорську на Донеччині.

За словами Безʼязикової, працівники СБУ заборонили їй розголошувати деталі обміну і наказали посилатися на секретну спецоперацію, проведену за участю СБУ і тодішнього президента Петра Порошенка.

«Щоб я нічого зайвого не сказала, що я маю подякувати Службі безпеки і президенту. Що за участі президента це відбувалося нібито – сказати це мала журналістам… Я не могла сказати, що був якийсь обмін», - розповіла Маргарита Без'язикова.

Вона додала, що після зустрічі з Порошенком подружжя Без’язикових також зустрілося з головою СБУ Грицаком.

Як повідомляв Укрінформ, Іван Без'язиков - кадровий офіцер Збройних сил України, керівник розвідки колишнього 8-го армійського корпусу ЗСУ. У серпні 2014-го його взяли в полон терористи «ДНР», а через два роки під час спецоперації СБУ його було звільнено.

У грудні 2016 року правоохоронці затримали Без'язикова за обвинуваченням у співпраці зі спецслужбами РФ. За версією слідства, під час перебування в полоні терористів він працював у «розвідувальному управлінні» «ДНР».