ДБР оголосило підозру двом топменеджерам банку “Фінанси та кредит”

ДБР оголосило про підозру двом топменеджерам банку “Фінанси та кредит”.

Про це у Facebook написала перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

"Маємо черговий успішний кейс. Одразу скажу – провадження резонансне. Сьогодні оголосили про підозру двом топменеджерам банку “Фінанси та кредит”. Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України", - зазначила Варченко.

Вона також перерахувала факти, встановлені під час досудового розслідування. "Офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між фінансовими установами (банком “Фінанси та кредит” та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах. 2015 рік: за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують з рахунків банку “Фінанси та кредит” саме ті 113 мільйонів доларів", - написала посадовець.

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Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк “Фінанси та кредит” було оголошено неплатоспроможним.

"Розміщення коштів банку «Фінанси та Кредит» на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку. Хоча сам собою мав місце факт штучної підтримки ліквідності банку. Вказані дії вплинули на платоспроможність банку “Фінанси та кредит”, - уточнила Варченко.

За її словами, матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати, що ексзаступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топменеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку.

"Колишньому заступнику голови правління інкримінуємо кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст.191 КК України. Керівник управління відповідатиме перед законом за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Зараз у процесі – питання обрання запобіжного заходу і для нього", - зазначила вона.

Раніше про підозру також було повідомлено п’ятьом топпосадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.

Крім цього, одному із ексзаступників голови правління “Фінанси та кредит” у липні цього року обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень.