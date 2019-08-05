Мінінформ ініціює акцію

Мінінформ ініціює акцію "Відправ листівку" для популяризації України у світі

Укрінформ
Мінінформполітики анонсує початок 6 серпня акції "Відправ листівку", спрямованої на популяризацію України у світі та розвиток її туристичного потенціалу.
Про це повідомляється на сайті МІП.

Міністерство інформаційної політики України спільно з міжнародним аеропортом «Київ», АТ «Укрпошта» в рамках проєкту «Пошта добра» та суспільно-медійним проєктом «Ukraїner» анонсує старт акції «Відправ листівку», спрямованої на популяризацію України у світі, розвиток її туристичного потенціалу та просування єдиного бренду Ukraine NOW”, - йдеться в повідомленні.

Акція розпочнеться у вівторок, 6 серпня, о 12:00 і триватиме до 30 серпня. Місце проведення: міжнародний аеропорт «Київ», термінал А.

За даними МІП, у перший день акції «Відправ листівку» передбачено публічну презентацію за участю представників Міністерства інформаційної політики, міжнародного аеропорту «Київ», АТ «Укрпошта», проєкту «Ukraїner», високоповажних гостей та представників ЗМІ.

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На презентації акції виступить фольк-ансамбль "Гвоздівчанка", буде продемонстровано промоційний відеоролик "Ukraїner", 10 стендів-навігацій із листівками та поштовими скриньками проєкту "Пошта добра" (у подальшому вони будуть розташовані на території всього аеропорту "Київ"), а також стенд "Ukraine 360". Крім того, охочі матимуть змогу пройти квест із відгадування локацій на відео, переможці якого отримають у подарунок путівник Україною.

Ілюстрація: mip.gov.ua

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