Мінінформ ініціює акцію "Відправ листівку" для популяризації України у світі

“Міністерство інформаційної політики України спільно з міжнародним аеропортом «Київ», АТ «Укрпошта» в рамках проєкту «Пошта добра» та суспільно-медійним проєктом «Ukraїner» анонсує старт акції «Відправ листівку», спрямованої на популяризацію України у світі, розвиток її туристичного потенціалу та просування єдиного бренду Ukraine NOW”, - йдеться в повідомленні.

Акція розпочнеться у вівторок, 6 серпня, о 12:00 і триватиме до 30 серпня. Місце проведення: міжнародний аеропорт «Київ», термінал А.

За даними МІП, у перший день акції «Відправ листівку» передбачено публічну презентацію за участю представників Міністерства інформаційної політики, міжнародного аеропорту «Київ», АТ «Укрпошта», проєкту «Ukraїner», високоповажних гостей та представників ЗМІ.

На презентації акції виступить фольк-ансамбль "Гвоздівчанка", буде продемонстровано промоційний відеоролик "Ukraїner", 10 стендів-навігацій із листівками та поштовими скриньками проєкту "Пошта добра" (у подальшому вони будуть розташовані на території всього аеропорту "Київ"), а також стенд "Ukraine 360". Крім того, охочі матимуть змогу пройти квест із відгадування локацій на відео, переможці якого отримають у подарунок путівник Україною.

Ілюстрація: mip.gov.ua