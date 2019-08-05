Суд завтра візьметься за справу про відпочинок Ситника

У Сарненському районному суді Рівненщини у вівторок, 6 серпня, відбудеться засідання щодо розгляду справи про відпочинок директора НАБУ Артема Ситника в одному з мисливських угідь у Рівненській області.

Про це у Twitter написала речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Завтра у Сарненському суді Рівненщини о 10.00 відбудеться судове засідання по розгляду справи про відпочинок директора НАБУ А.Ситника в одному з мисливських угідь. Саме за цим фактом керівнику антикорупційного органу було вручено протокол про корупцію", - зазначила Сарган.

Вона нагадала, що за клопотанням адвоката справу слухатимуть в режимі відеоконференції.

"Ситник має бути присутнім у Солом’янському суді для забезпечення участі у справі про свої «подарунки», - наголосила Сарган.

Згідно з даними на сайті Сарненського суду Рівненської області, 6 серпня відбудеться розгляд справи, де правопорушником зазначено Ситника, суть справи - "порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків", форма судочинства - "адміністративні правопорушення".

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12 липня Сарган повідомила, що представник Нацполіції "змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою" очільнику НАБУ, і додала, що справу Ситника про відпочинок на базі в Рівненській області за кошти інших осіб передано до суду.