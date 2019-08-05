Два німецькі провайдери включили UATV у свої пакети

Телеканал Мультимедійної платформи іномовлення України UATV розширив свою присутність у Німеччині.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики України.

“Телеканал Мультимедійної платформи іномовлення України UATV розширив свою присутність у Німеччині та став доступним у пакетах кабельного телебачення двох німецьких провайдерів телекомунікаційних послуг - Deutsche Telekom та MDCC”, - йдеться в повідомленні.

Deutsche Telekom є однією з найбільших у Європі телекомунікаційних компаній, яка пропонує широкий спектр телевізійних, мобільних та інтернет-послуг. UATV нині доступний абонентам у базовому пакеті некодованих каналів кабельного телебачення.

Ще одним провайдером, клієнти якого мають змогу переглядати UATV, є MDCC (Magdeburg-City-Com GmbH), що надає жителям Маґдебурга доступ до кабельного телебачення, інтернету та телефонного зв'язку. UATV відтепер входить до основного пакета кабельного телебачення MDCC.

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Раніше телеканал UATV було включено до пакета оператора Glasfaser Ostbayern (бренд R-KOM), що надає телевізійні послуги у Східній Баварії.

Канал UATV транслює новини та програми власного виробництва через супутникові та кабельні мережі п’ятьма мовами - українською, англійською, російською, арабською та кримськотатарською.