Два німецькі провайдери включили UATV у свої пакети
Про це повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики України.
“Телеканал Мультимедійної платформи іномовлення України UATV розширив свою присутність у Німеччині та став доступним у пакетах кабельного телебачення двох німецьких провайдерів телекомунікаційних послуг - Deutsche Telekom та MDCC”, - йдеться в повідомленні.
Deutsche Telekom є однією з найбільших у Європі телекомунікаційних компаній, яка пропонує широкий спектр телевізійних, мобільних та інтернет-послуг. UATV нині доступний абонентам у базовому пакеті некодованих каналів кабельного телебачення.
Ще одним провайдером, клієнти якого мають змогу переглядати UATV, є MDCC (Magdeburg-City-Com GmbH), що надає жителям Маґдебурга доступ до кабельного телебачення, інтернету та телефонного зв'язку. UATV відтепер входить до основного пакета кабельного телебачення MDCC.
Раніше телеканал UATV було включено до пакета оператора Glasfaser Ostbayern (бренд R-KOM), що надає телевізійні послуги у Східній Баварії.
Канал UATV транслює новини та програми власного виробництва через супутникові та кабельні мережі п’ятьма мовами - українською, англійською, російською, арабською та кримськотатарською.