В Україні взяли на облік майже 1,4 мільйона переселенців

Станом на 5 серпня в Україні взяли на облік майже 1,4 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Про це інформують у Міністерстві соціальної політики.

“Станом на 5 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 397 304 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - ідеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 29 липня, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 395 099 переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.