У Трускавці завершилося навчання кандидатів у депутати від "Слуги народу"

У Трускавці завершився інтенсивний курс навчання для обраних у парламент від партії "Слуга народу".

Про це політсила повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Тиждень інтенсивного навчання пройшов, як один день. І це відбулося завдяки гарному та затишному місцю Rixos Prykarpattya. Дякуємо всьому персоналу та керівництву курортного комплексу за атмосферу, що надихає, та комфортне перебування. Ми впевнені, що завдяки гостинній зустрічі знання засвоювались краще", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, колектив курортного комплексу “Rixos Прикарпаття” висловив сподівання, що у Верховній Раді обранці від "Слуги народу" максимально використають всі набуті в Трускавці знання для того, щоб покращити життя українців.

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка, 29 липня, у Трускавці проходило навчання для обраних депутатів від "Слуги народу".

У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч Президент Володимир Зеленський.