Епіфаній звершив літургію в день пам’яті Марії Магдалини

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 4 серпня, в день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини, звершив Божественну літургію у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви.

“Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у неділю, 4 серпня 2019 року, в день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини, звершив Божественну літургію у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, його Блаженству співслужили митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архієпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Васильківський Лаврентій, єпископ Білогородський Іоан, єпископ Фастівський Володимир, єпископ Шепетівський Адріан, єпископ Луганський і Старобільський Афанасій, екзарх Вселенського Патріарха архімандрит Михаїл, всечесна братія монастиря та духовенства з Києва й інших регіонів.

У пресслужбі ПЦУ повідомляють, що напередодні, ввечері 3 липня, Предстоятель у соборі відслужив Всенічне бдіння.

“За недільним богослужінням Митрополит Епіфаній звершив священичу хіротонію над дияконом Андрієм Настасієнком. Після літургії Його Блаженство відслужив молебень перед іконою з частиною мощей святої рівноапостольної Марії Магдалини”, - зазначають у ПЦУ.

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Предстоятель УПЦ у своєму слові проповіді, зокрема, розповів присутнім про життя й духовний подвиг рівноапостольної Марії Магдалини та вказав на приклад її віри, який ми маємо унаслідувати.

“Марія Магдалина не боялася тих, хто переслідували Господа, тому й ми з вами не повинні нічого боятися, а свідчити істину й проповідувати про воскресіння Христове», – сказав Митрополит Епіфаній.

У пресслужбі ПЦУ інформують, що чудотворна ікона святої Марії Магдалини перебуватиме у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі до 9 серпня.