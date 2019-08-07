Марш, молебень та концерт: що чекає на українців у День Незалежності

Організатори "Маршу захисників України", що пройде у День Незалежності як альтернатива "Ході гідності", яку анонсували в Офісі Президента, оприлюднили попередній план заходів.

Інформацію про маршрут неофіційного параду до Дня Незалежності розміщено на сторінці організаторів Маршу у Facebook.

"Сповідуючи принципи прозорості та відкритості, оргкомітет заходу «Марш захисників України» доповідає: були проведені збори та затверджено проєкт формату проведення заходу...", - йдеться у повідомленні.

Згідно з попереднім планом, збір учасників "Маршу захисників України" проходитиме з 8-00 до 9-00 у парку імені Т.Г.Шевченка. Там планується сформувати "багатотисячну колону" на проїзній частині перед корпусом Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка.

Очікується, що колона вирушить від університету о 9:00 і пройде Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Згідно з планом орієнтовно о 10.20 колона має прибути до Майдану Незалежності, де відбудеться "фінальна частина заходу": виконання Державного гімну України, групова фото- та відеосесія і патріотичні скандування.

За даними організаторів Маршу, приблизно о 12.00 офіційна частина заходу буде завершена і далі частина людей піде на Михайлівську площу до «Стіни Пам’яті», де пройде молебень за полеглими в боях за Україну і концерт.

До участі в марші запрошуються усі ветерани російсько-української війни, волонтери та патріотично налаштовані громадяни.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив про рішення скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти у сумі 300 млн грн віддати військовим на виплату премій.

Після цього представники низки ветеранських організацій заявили, що організують в День Незалежності свій "Марш захисників України".

Згодом в Офісі Президента заявили, що у День Незалежності України в Києві все-таки відбудеться "Хода гідності" замість параду за участі глави держави Володимира Зеленського.

Таким чином, 24 серпня у Києві пройде два марші - офіційний ("Хода гідності"), організований владою, і неофіційний ("Марш захисників України"), який проведуть ветеранські спілки, волонтери та сім'ї загиблих воїнів.