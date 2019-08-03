Змінити ім'я та прізвище самостійно можна лише з 16 років - МВС

Особа може змінити ім'я та прізвище на власний розсуд, якщо вона є громадянином України і їй вже виповнилося 16 років. З 14 років це можливо лише за згодою батьків.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"Якщо вам уже є 16 років і ви громадянин України, то ви маєте право на власний розсуд змінити своє прізвище та ім'я. З 14 років можливо змінити своє ім'я лише за згодою батьків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього треба просто подати заяву про зміну імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.

"Коли будете подавати заяву, не забудьте такі документи: свідоцтво про народження; свідоцтво про шлюб (у разі, якщо ви у шлюбі); свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано); свідоцтво про народження дітей (у разі, коли маєте дітей); свідоцтво про зміну вашого імені, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено; фотокартка; квитанція про сплату державного мита", - поінформували у МВС.

Уточнюється, що з готовим свідоцтвом про зміну імені та паспортом потрібно звернутися до Державної міграційної служби України; якщо в особи паспорт-книжечка - за місцем своєї реєстрації, якщо ID-картка - до будь-якого підрозділу служби.

Уточнюється, що процедура оформлення паспорта громадянина України на нове ім’я не відрізняється від процедури звичайного оформлення паспорта.