Український представник розповів в ООН історію Степана Чубенка

Історія шістнадцятирічного школяра Степана Чубенка з Краматорська, якого російські найманці вбили за жовто-синю стрічку поблизу Донецька 5 років тому, ілюструє потребу захисту дітей у збройних конфліктах - як у Донбасі так і у світі загалом

Про це розповів тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко, виступаючи у п`ятницю, 2 серпня, на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН «Діти та збройні конфлікти», повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Це - шістнадцятирічний Степан Чубенко, школяр з Краматорська Донецької області. Він був голкіпером команди першої молодіжної ліги, активістом та одним з організаторів місцевого КВН», - звернуся Вітренко до присутніх членів Радбезу ООН, тримаючи у руках фотографію Степана Чубенка.

Представник України розповів, що близькі згадують Степана як усміхненого хлопця, який любив життя, і навіть доглядав за дитячим будинком у Краматорську.

«Тиждень тому виповнилося рівно п`ять років з моменту його жахливого вбивства, яке здійснили холоднокровні російські найманці поблизу Донецька. Троє вбивць спочатку катували його, а потім вистрілили тричі у голову, кожен по одному пострілу», - сказав Вітренко.

Український дипломат запитав присутніх, у чому, на їхню думку, полягала причина такої жорстокої розправи над підлітком, і пояснив: «Просто тому - можете собі це уявити! - що на його рюкзаку була жовто-блакитна стрічка. Жовтий та синій - кольори українського прапору. Тобто його вбили лише за те, що він був патріотом своєї країни».

Вітренко нагадав, що особи вбивць добре відомі. Щонайменше двоє з них переховуються у Росії. Він пояснив, що життя багатьох людей, і особливо дітей, опинилися під серйозною загрозою на тимчасово окупованих територіях України, включно з Кримом.

«Близько 170 дітей (у Криму - ред.) залишилися без опікунів, бо їхніх батьків арештували, викрали чи вбили окупанти», - наголосив він.

Український представник подякував делегації Польщі за ініціативу зібрати відкриті дебати щодо захисту дітей у збройних конфліктах. На заході також була презентована доповідь Генсека ООН щодо дітей, які страждають через збройні конфлікти у світі.

«Викладений у доповіді масштаб злочинів, які вчиняються проти дітей, просто шокує. За сухою статистикою - долі тисяч дітей, яким довелося пережити жахи та страждання, які не може уявити майже жодна людина у цій залі», - заявив український дипломат.

Вітренко вчергове закликав секретаріат ООН включити до чергової тематичної доповіді згадку про українських дітей, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України.

Він заявив, що Україна докладає всіх зусиль задля розвитку соціального захисту та реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту та вимушеного переселення. Український дипломат також закликав не толерувати жодних порушень прав дітей у збройних конфліктах і докласти зусиль для імплементації резолюцій ООН, ухвалених раніше з цієї теми.