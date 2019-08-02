Рада Європи бере на дипломатичний контроль розслідування нападу на Укрінформ

Рада Європи бере на дипломатичний контроль розслідування нападу, здійсненого 30 липня на співробітників Укрінформу, в результаті якого постраждали троє співробітників агентства.

Про це свідчить повідомлення про напад на Укрінформ, яке було розміщене на Платформі Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів під заголовком "Домагання та залякування журналістів".

Зазначається, що "30 липня 2019 року близько десятка чоловіків, одягнених у футболки з написом "Традиція і порядок", увірвалися до пресцентру інформаційного агентства "Укрінформ" у Києві під час прес-конференції кандидатів у парламент. Вони пошкодили двері в прес-хол і пошкодили обладнання та меблі. Вони штовхали та били співробітників Укрінформу".

У тексті вказано, що двоє працівників технічного відділу Укрінформу та керівник пресцентру отримали травми.

Як відомо, Платформа Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів є публічним простором, що має на меті захист журналістів, надання кращої відповіді на загрози і випадки насильства проти працівників медіа і створення механізму раннього попередження і можливостей реагування в рамках Ради Європи.

Платформа дозволяє органам та інституціям Ради Європи бути вчасно та систематично попередженими про загрози свободі медіа та безпеці журналістів, а також вживати своєчасних і скоординованих заходів у разі потреби.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 30 липня, до одного із залів пресцентру Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”, де проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі, орієнтовно о 16:00-16:30 увірвалися молодики у футболках з написом "Традиція і порядок", побили техніку, знищили мікрофони, розбили двері, потрощили технічне обладнання.

Унаслідок нападу постраждало троє співробітників Укрінформу. В одного з них лікарі зафіксували травму ока і численні забої тіла.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за нанесення тілесних ушкоджень, стаття 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження)".