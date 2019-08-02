Зеленський нагородив вісьмох військових Повітряних сил

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України вісьмох військовослужбовців Повітряних сил.

Текст документа оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, медаллю «За військову службу Україні» нагороджено полковника Олександра Буряка, прапорщика Віктора Гороховського і полковника Віталія Палагуту.

Медаль «Захиснику Вітчизни» отримають старший солдат Волдимир Вітвіцький, старший сержант Сергій Заіченко, майор Юрій Левінський, прапорщик Олександр Спільник, майор Ігор Філюшкін.

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Згідно з текстом указу всі вони удостоєні нагород "за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Повітряних сил Збройних сил України".

Як відомо, День Повітряних сил ЗСУ відзначається в першу неділю серпня.