Усі кандидати на посади суддів КС відповідають вимогам закону - Рада суддів

Рада суддів України встановила відповідність усіх 33 претендентів на посади суддів Конституційного Суду вимогам закону.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні у п’ятницю, інформує пресслужба РСУ.

“Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України Богдана Моніча щодо відповідності осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам, встановленим Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України", ... Рада суддів України встановила відповідність усіх 33 кандидатів, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду”, - ідеться в повідомленні.

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Таким чином, ці особи допускаються до співбесіди з конкурсною комісією, стосовно них проводиться спеціальна перевірка.

Далі за результатами вивчення наданих кандидатами документів і відомостей та співбесіди з ними РСУ ухвалить рекомендацію щодо кожного.

Остаточне ж рішення про обрання судді КСУ ухвалять делегати з'їзду.

XVII позачерговий з'їзд суддів України, який відбудеться 29-30 жовтня в Києві, має обрати трьох суддів Конституційного Суду.