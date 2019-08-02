Вступна кампанія: на бюджет з права вступили 1,8 тисячі бакалаврів

Понад 1,8 тисячі вступників у магістратуру “Права” та “Міжнародного права” отримали рекомендації до зарахування на бюджет.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Рекомендації отримали 1760 вступників у магістратуру “Права” та 90 – “Міжнародного права”. Списки оприлюднять приймальні комісії вишів, яким уже надійшла відповідна інформація в ЄДЕБО. Також вступники можуть перевірити, чи одержали рекомендацію на бюджет, на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/, заповнивши в формі запиту потрібні дані", - йдеться у повідомленні.

Виконати вимоги до зарахування та подати документи у виші рекомендовані вступники повинні до 18 години 10 серпня, а саме зарахування відбуватиметься до 12-ї години 11 серпня. Переведення на вакантні бюджетні місця проходитиме до 15 серпня.

У МОН нагадали, що вступ на магістратуру з низки правничих спеціальностей вже другий рік поспіль відбувається за широким конкурсом, тобто місця державного замовлення йдуть не в конкретні виші, а за кращими вступниками в обрані ними університети.

Загалом 2019 року на “ЗНО в магістратуру” для вступу на “Право” та “Міжнародне право” зареєструвалися понад 16 тис. осіб. Під час основної сесії участь у тестуванні взяли понад 14 тисяч осіб, з яких майже 63% успішно пройшли єдине фахове вступне випробування.

Як повідомлялося, у 2019 році вступні випробування в магістратуру "Права" та "Міжнародного права" проходили за технологією зовнішнього незалежного оцінювання. Вступники складали єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з Права та Загальних навчальних правничих компетентностей.