Позачерговий з’їзд суддів України перенесли на 29-30 жовтня

Рада суддів України вирішила провести XVII позачерговий з'їзд суддів України 29-30 жовтня в Києві.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Ради в п’ятницю, інформує пресслужба РСУ.

“Члени Ради вирішили, що XVII позачерговий з'їзд суддів України відбудеться 29-30 жовтня 2019 року у Києві”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що дата проведення з'їзду була змінена з урахуванням наявності у столиці вільних приміщень, що дозволяють проводити форуми подібних масштабів.

Також повідомляється, що місцем проведення ХVІI позачергового з’їзду суддів України визначено конгрес-холл готелю "Президент" за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12.

Під час засідання члени РСУ затвердили також кількість делегатів з’їзду - 277 осіб. Серед них будуть і делегати від судів, що перебувають на етапі ліквідації, а саме: Верховного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого адміністративного та Вищого господарського судів України. Інтереси суддів із цих судів представлятимуть по одному делегату, виходячи з квотного принципу один від двадцяти суддів, які перебувають у штаті суду, уточнюють в РСУ.

Як повідомлялося, згідно з попереднім рішенням РСУ, XVII позачерговий з'їзд суддів України мав відбутися в Києві 24-25 жовтня 2019 року.