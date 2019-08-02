Главу ДПСУ вразили порядки в адміністрації - лише за ним закріплені п'ять службових авто

Керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що за ним як за керівником служби закріплено 5 службових машин.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

"Я до речі нещодавно зайнявся питанням службових автомобілів в адміністрації. Виявилося, що в мене, як в голови служби, 5 службових машин. Я запитую, а для чого мені одному 5 машин, як я на них одночасно можу їздити? І коли ми взяли решту посадових осіб, то побачили страшну картину - понад 60 автомобілів було закріплено тільки за адміністрацією. Директори, заступники директорів, начальники управлінь - в кожного своє службове авто, кожен заправляє в нього службове пальне. В багатьох є водії", - зазначив він.

Дейнеко зауважив, що якщо взяти потребу в пальному адміністрації, то вона дорівнює потребі Мукачівського прикордонного загону на рік.

"Але цей загін охороняє державний кордон, а тут хтось їздить від місця проживання на роботу і назад. Я нагадав на селекторній нараді, що вони всі учасники "активних" бойових дій (вони розуміють мій сарказм), держава їм надала пільги на проїзд, у них безкоштовний проїзд громадським транспортом, тому я порекомендував пересаджуватися на метро, на трамваї та тролейбуси. Нічого в цьому поганого не бачу, треба бути ближчими до народу. А машини ми віддали на кордон", - сказав він.