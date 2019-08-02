Абоненти Київстару переказали понад мільйон гривень на порятунок важкохворих дітей

Абоненти мобільного оператора “Київстар” переказали за допомогою SMS понад 1 мільйон гривень на забезпечення дитячих онкологічних та кардіологічних диспансерів сучасним обладнанням і медичними матеріалами.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора, який уже 8 місяців співпрацює з Міжнародним благодійним фондом “Українська Біржа Благодійності” (МБФ УББ).

“Завдяки пожертвам абонентів за вісім місяців існування спільної соціальної ініціативи Київстар та Міжнародного благодійного фонду “Українська Біржа Благодійності” (МБФ УББ) “Дитяча надія” вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень на забезпечення дитячих онкологічних та кардіологічних диспансерів сучасним обладнанням, медичними витратними матеріалами та інструментами”, - зазначається у повідомленні.

Зокрема, на кошти, які переказали абоненти Київстару за допомогою SMS-повідомлень, придбали обладнання і матеріали для Інституту ім. М. Амосова та Національного інституту раку у місті Києві, Одеської та Дніпропетровської обласних дитячих лікарень. Замовлені також матеріали для Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “ОХМАТДИТ” та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Невдовзі їх мають привезти в Україну.

Як зауважила директорка з корпоративних комунікацій Київстар Ганна Захараш, зібрані в такому обсязі кошти демонструють небайдужість українських громадян і дозволяють сподіватись, що надалі цей соціальний проєкт зможе допомогти ще більшій кількості хворих дітей отримати якісну медичну допомогу та побороти хвороби.

“Сучасні технології і телекомунікації не лише змінюють світ, а й трансформують благодійність. Тому нам було дуже важливо дати абонентам Київстару можливість легко і швидко робити добрі справи за допомогою звичайних SMS-повідомлень. Факт, що менш ніж за рік нам вдалося зібрати на проєкт “Дитяча надія” перший мільйон, надихає вірити, що надалі проєкт зможе допомогти ще більшій кількості хворих діток отримати якісну медичну допомогу та побороти хвороби. Ми вдячні кожному абоненту за небайдужість, адже лише спільними зусиллями ми можемо змінювати світ на краще”, – сказала вона.

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У пресслужбі розповіли, що середній розмір пожертви для ініціативи “Дитяча надія” становить всього 20 гривень. Саме завдяки невеликим внескам, які разом складають значні суми, вдається придбати життєво необхідні матеріали для сотень маленьких пацієнтів.

Всі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), у лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн.

Проєкт здійснюється у партнерстві з МБФ “Українська Біржа Благодійності”, яка провела моніторинг дитячих медичних закладів України та досконало знає їхні реальні потреби. Кошти, які абоненти жертвують через SMS, не обтяжуються податками. 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту. Фонд самостійно закуповує всі необхідні матеріали лікарням. Звіти щодо використання коштів можна переглянути на сайті УББ.

У Київстарі підкреслили, що благодійні організації, з якими співпрацює оператор, пройшли ретельні перевірки на міжнародному рівні групи «VEON» щодо етичності ведення бізнесу.

Соціальну ініціативу «Дитяча надія» Київстар і Міжнародний благодійний фонд “Українська Біржа Благодійності” започаткували у грудні 2018 року. Її мета – допомога дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями.

Фото з відкритих джерел