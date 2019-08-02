"МОЗ України: Що було, є і буде" — у Супрун дали поради для наступників

Міністерство охорони здоров'я підготувало перехідні настанови для нового уряду.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"У документі "МОЗ України: Що було, є і буде" окреслили ситуацію в системі охорони здоров’я, яку прийняли у 2016 році, і нинішню за конкретними напрямками, а також план кроків на перші 100 днів і наступні 3-5 років", - зазначається у публікації.

Як зазначається, у цих настановах окреслені результати й подальші етапи масштабної трансформації системи охорони здоров’я, розпочатої у 2018 році.

У МОЗ переконані, що цей документ буде корисним для нових членів уряду, Президента та його команди, депутатів усіх рівнів, державних службовців, фахівців різних сфер і громадян, які цікавляться питаннями охорони здоров’я.

У міністерстві також запевнили, що готові детально роз’яснити усі аспекти наступникам, коли стане відомий склад нового уряду.