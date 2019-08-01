Телеканал "боротьби за уми" має стати спільним проєктом приватних медіа та держави - Потураєв

Російськомовний телеканал для "боротьби за уми" має стати спільним проєктом приватних медіа, держави, Суспільного мовника та громадянських журналістів.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив радник Президента України, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв.

"Це має бути співробітництво приватних медіа, держави, Суспільного мовника, а також і так званої "громадянської журналістики". У нас не буде можливості отримувати достовірну інформацію з Криму, у нас не буде можливості отримувати інформацію з окупованих територій. Сподіваємось, що скоро все звільнимо і реінтегруємо, але поки що вони (Крим і ОРДЛО - ред.) окуповані. Ми можемо отримувати достовірну інформацію для тих самих телевізійних новин лише через громадянську журналістику", - заявив він.

Потураєв також зазначив, що такий телеканал має працювати "в першу чергу на окуповані території та за кордон".

"Ми маємо створити хоча б один потужний канал іномовлення, звичайно, з додатковим фокусом на окуповані території", - додав радник Президента.

Раніше заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко анонсував створення в Україні всесвітнього російськомовного каналу "для посилення позицій держави в інформаційній боротьбі".

За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та у Криму, і за уми росіян на території РФ.