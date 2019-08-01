Гречанінов координуватиме робочу групу з розробки медійної частини гуманітарної стратегії

Координатором медійної робочої групи з розробки медійної частини гуманітарної стратегії, якою опікується радник Президента України Володимир Бородянський, став Федір Гречанінов.

Про це стало відомо на зустрічі медійників із Бородянським, повідомляє Детектор медіа.

“Медіаменеджер Федір Гречанінов став координатором медійної робочої групи в розробці медійної частини гуманітарної стратегії, якою опікується радник президента України Володимир Бородянський”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на зустріч із радником Президента України зібралися 23 медіаексперти та керівники ЗМІ. За допомогою сервісу відеоконференцій до зустрічі підключилися новообрані народні депутати від “Слуги народу” Микита Потураєв та Олександр Ткаченко, а також ведуча телеканалу ICTV Оксана Соколова. Організатори зустрічі розповіли “Детектору медіа”, що запрошували приєднатися до неї дистанційно близько 15 медійників, які не мали змоги фізично бути присутніми.

Гречанінов працював із Бородянським у медіахолдингу StarLightMedia.

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За словами Бородянського, зараз завдання Президента полягає в створенні гуманітарної стратегії, формуванні конкретної програми дій, підґрунті для зміни законодавства та появі нового, у трансформуванні інфраструктури гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегії.

Радник Президента уточнив, що цим займатиметься команда робочої групи, яку він добиратиме “з найкращих професіоналів індустрії, у якій за кожним напрямком буде закріплений окремий куратор”. Він також назвав ці напрямки. Це, зокрема, музеї, заповідники, театри, музика, консерваторії, філармонії, кіно, релігія, бібліотеки, книги, ЗМІ (ТБ, преса, радіо), соціальні медіа, інтернет-видання тощо.