ЄС профінансує 22 українські наукові проекти на €750 тисяч

За напрямом Жан Моне програми Європейського Союзу Еразмус+ цього року перемогли 22 українські проєкти. Їх виконавці отримають фінансування на загальну суму майже 750 тисяч євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Це, зокрема, будуть: 15 модулів з економічного розвитку, врядування, регіональної політики, кримінальної політики, європейських цінностей, європейського простору вищої освіти, соціальних та економічних питань мігрантів та переселенців, захисту інформації та запобігання корупції; створення 3 кафедр; створення 1 центру досконалості; 1 проєкт з кібербезпеки; 2 проєкти з підтримки асоціацій", - йдеться у повідомленні.

Виконавцями завдань стануть представники 12 вишів та 3 громадських організацій з різних регіонів країни. А саме: Київський університет імені Бориса Грінченка; Харківський національний університет радіоелектроніки; Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки; Національний університет «Львівська політехніка»; Одеський національний університет ім. І. Мечникова; Чорноморський національний університет ім. Петра Могили; Запорізький національний університет; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана; Київський національний університет ім. Т. Шевченка; Тернопільський національний економічний університет; Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Платформа європейських студій для сталого розвитку; Український інститут з кризового менеджменту та розв’язання конфліктів; Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив.

Роботу над втіленням проєктів планують розпочати вже у вересні 2019 року.

Читайте також: Українські науковці отримають доступ до міжнародного архіву свідчень про Голокост

Загалом цього року за напрямом Жан Моне було відібрано 285 проєктів. Їх виконуватимуть дослідники з різних країн світу.

Програма ЄС Еразмус+ підтримує проєкти співпраці, партнерства та мобільності в сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Напрям Жан Моне спрямований на розвиток європейських досліджень та євроінтеграційних процесів у світі. Виконавці проєктів за цим напрямом вивчають європейські студії, сприяють їх вдосконаленню, напрацьовують курси та освітні програми, присвячені євроінтеграційній темі.

За 5 років участі (за 2014-2018 роки) українські організації подали 575 пропозицій за напрямом Жан Моне, з яких 57 проєктів були відібрані для фінансування. Вони реалізуються у більш як 40 закладах вищої освіти, неурядових організаціях і науково-дослідних установах України. Загальний бюджет проєктів становить понад 1,7 млн євро.