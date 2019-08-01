Уряд створив Український інститут розвитку освіти

Кабінет міністрів затвердив розпорядження про створення Українського інституту розвитку освіти, що працюватиме над реформою загальної середньої освіти.

Відповідний документ оприлюднено на Урядовому порталі.

"Діяльність установи сприятиме координації організаційного та методичного забезпечення впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року", - йдеться у повідомленні.

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Зазначений заклад, зокрема, займатиметься розробленням державних стандартів, типових освітніх та навчальних програм, питаннями підвищення кваліфікації педагогічних працівників та забезпечення підручниками педагогічних працівників та здобувачів загальної середньої освіти.