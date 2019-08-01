В уряді подякували українців, які вчасно платять “комуналку”

Українці розрахувалися за теплопостачання і гарячу воду на 101% протягом січня-травня 2019 року.

Про це на селекторній нараді з регіонами щодо підготовки до опалювального сезону наголосив Віцепрем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. повідомляється на сайті Мінрегіону.

«Рівень сплати населення за всі спожиті послуги у січні-травні цього року – 97,3%, а за тепло і гарячу воду — взагалі 101%! Проти минулого роком цей показник збільшився на 18%! Тому, українці, які сьогодні регулярно і в повному обсязі сплачують за надані житлово-комунальні послуги, мають беззаперечне право отримувати ці послуги вчасно. Вони мають бути впевнені, що сплачені ними кошти за тепло та воду підуть далі — і тепло- та водопостачальники розрахуються ними за спожиті газ та електроенергію», — наголосив Геннадій Зубко.

Він також подякував українцям, які вчасно розраховуються за спожиті комунальні послуги.